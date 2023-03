Blitz ambientalista, l'assessore Andrea Giorgio: "Incontrerò gli attivisti"

Pecore Elettriche

Firenze, 17 marzo 2023 – Stamani il sindaco Dario Nardella ha placcato uno degli imbrattatori che hanno sporcato con la vernice l’arengario di Palazzo Vecchio, conquistando i social con il video della performance politico-agonistica. Ma il placcaggio come è stato preso dalle parti della sinistra del Pd, quella che oggi governa il partito a livello nazionale e in Toscana? Alle Pecore Elettriche risulta che gli schleiniani fiorentini abbiano accolto le foto dello sforzo di Nardella con sufficiente sarcasmo. Ma c’è di più: “Incontrerò gli attivisti a brevissimo”, ha scritto in una chat di corrente Andrea Giorgio, assessore all’ambiente della giunta Nardella, volto di punta di Schlein a Firenze.

In linea, peraltro, con quanto detto anche dall’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni qualche giorno fa: “Gli attivisti di Ultima generazione hanno imbrattato la sede del Consiglio regionale con vernice lavabile. È colpa mia. Porto la colpa di non essere riuscita a far capire che la loro urgenza è la mia, di non aver fatto comprendere lo sforzo, l'impegno e la fatica. Porto la colpa di non avere raccontato abbastanza del lavoro faticoso per costruire il percorso toscano di transizione e probabilmente di non aver chiesto aiuto davanti alle tantissime difficoltà che presenta il cambiamento, quando va oltre alle parole. Ho bisogno di voi, dei vostri pensieri e delle vostre idee…”. Incontri, non placcaggi, insomma.