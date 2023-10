Addio, Matthew Perry Quando muore uno scrittore, un regista, un attore, non so mai che cosa dire. Penso sempre che sia meglio lasciare che l’opera d’arte, almeno in casi del genere, parli al posto di chi cerca di interpretarla. Stavolta sento di poter fare un’eccezione, dopo la morte di Matthew Perry, il “Chandler Bing” di Friends.