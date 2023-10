Virtus Arechi Salerno batte Fabo Herons Montecatini: Chiera e poco altro a Basket

Lars salerno

95

Fabo montecatini

81

LARS SALERNO: Spizzichini 14, Cucco 4, Arnaldo 2, Kekovic 14, Acunzo 24, Staselis 16, Matrone 7, Spinelli, Capocotta 14, Catalano, Fernandez, Lucadamo, Renzullo S. ne. All.: Renzullo.

FABO MONTECATINI: Benites 10, Carpanzano 13, Chiera 25, Natali 9, Arrigoni 10, Dell’Uomo 1, Lorenzetti 12, Giancarli, Longo 1, Lorenzi ne, Sgobba ne. All.: Barsotti.

Arbitri: Riggio e Siderno.

Parziali: 21-26, 47-45, 71-65.

La Fabo Herons Montecatini cade un po’ a sorpresa contro la Virtus Arechi Salerno, che fin qui non era ancora riuscita a vincere. Lo fa grazie ai 37 punti della sua panchina, mentre Natali e compagni giocano una partita scialba e alla fine incassano 95 punti, un’enormità per una squadra barsottiana. Gli Herons soffrono terribilmente nel pitturato: dei 21 punti segnati da Salerno nel primo quarto ben 17 arrivano dai lunghi, con il duo Kekovic-Acunzo a fare la voce grossa. Con un parziale di 10-2 propiziato da tre canestri di Natali la Fabo riesce a prendersi comunque un discreto margine al tramonto della frazione iniziale (19-26), ma i 6 punti filati di Capocotta in uscita dalla panchina stravolgono i piani della Fabo. Non finisce qui, perché Salerno mette addirittura il naso avanti con la tripla di Staselis. Stavolta sono gli Herons a dover rincorrere: le triple di Chiera tengono in scia i termali, Longo impatta a cronometro fermo ma il tap-in volante di Acunzo tiene avanti i campani all’intervallo lungo (47-45). Prima Lorenzetti e poi Chiera riacciuffano l’Arechi, ma sul 52-52 i padroni di casa riesco o a venir fuori dalle sabbie mobili con parzialone di 10-2, propiziato ancora una volta da un Acunzo che a metà terzo quarto ha già 20 punti a referto. Natali e Benites provano a scuotere Montecatini, ma i canestri di Staselis e Spizzichini a cavallo fra terzo e quarto periodo fanno malissimo. La squadra di Renzullo risponde sempre colpo su colpo ad ogni tentativo di riavvicinamento degli Herons, che alla fine mollano la presa: finisce 95-78.

Filippo Palazzoni