Valdinievole Montecatini più forte delle assenze. Il diesse Mariotti: "Ora testa allo Sporting Cecina"

Un Valdinievole Montecatini rimaneggiato, senza ben sette dei suoi giocatori più importanti, è riuscito ad aver ragione del Castelfiorentino United. Sul nuovo sintetico fiorentino inaugurato proprio in occasione della quinta giornata del girone A di Eccellenza, i termali, per l’occasione guidati da mister Besson (Tocchini era squalificato), hanno dettato la loro legge. Il tre a uno in rimonta parla da solo. La forza del gruppo ha premiato i valdinievolini, portando euforia e soddisfazione in società. "È stata una bella vittoria - ha commentato il direttore sportivo Simone Mariotti - non è stata una partita facile, i nostri ragazzi hanno dato tutto e li ringrazio. Ho visto una bella reazione dopo l’errore iniziale, non si sono abbattuti, stanno crescendo. Siamo contenti - ha terminato -, ma ora dobbiamo pensare alla gara contro lo Sporting Cecina: ci farà soffrire. Dovremo anche avere un occhio sulla sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo".

Stefano Incerpi