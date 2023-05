Tricolori, Martina Melani si ferma soltanto in finale

Grande soddisfazione per l’Asd Taekwondo Attitude di Borgo a Buggiano ai campionati italiani cinture rosse e master di Bagheria in provincia di Palermo. La cintura rossa Martina Melani (junior, 2008) si laurea vicecampionessa italiana nella categoria -68 kg. L’atleta borghigiana, per approdare alla finale, ha dovuto affrontare tre combattimenti. Nel primo viene subito messa in difficoltà, ma Melani riesce a recuperare con determinazione, vincendo il primo round. Il secondo round è invece ad appannaggio dell’avversaria, mentre nel terzo il maestro Federico Della Felice dà consigli tecnici alla propria allieva, che riesce a spuntarla per 2 a 1. Nel secondo conbattimento Martina non concede spazi all’avversaria, vince per 2 a 0 e si regala la finale. Qui trova una taekwondoca molto tecnica Aisa Abazaj, che si aggiudica l’incontro per 2 a 0 e Melani deve accontentarsi dell’argento nonostante la buona prova. "Sono molto soddisfatto -ha commentato il maestro Federico Della Felice- per la straordinaria prestazione di Martina, anche perché veniva da un infortunio alla caviglia risolto in tempo per quest’importante competizione". Ai campionati italiani l’Asd Taekwondo Attitude ha portato anche le cinture rosse Christian Sfienti, Jason Tognetti e Lorenzo Razzoli, tutti junior 2008, che hanno disputato buone gare, ma non sono riusciti a conquistare medaglie.

Luca Fabiani