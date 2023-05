Torneo dei Rioni dal 5 giugno "Esempio di grande passione che la città apprezza molto"

Presentata la quarta edizione del Torneo dei Rioni che vede in lizza le formazioni di Marruota Biscolla, Montecatini Alto Casina Rossa Nievole, Musicisti Sant’Antonio, Centro e Salsero Gallo Mezzomiglio. All’incontro erano presenti il sindaco Luca Baroncini, il presidente del comitato organizzativo "Alla Breccia ancora una volta" Roberto Grazzini (entrambi nella foto), il presidente della Uisp Roberto Boschi, il presidente del Montecatini Murialdo Stefano Scaffai e i rappresentanti degli sponsor Casacolor e Tecnocasa.

Le gare, due per sera, si disputeranno da lunedì 5 giugno sul campo del Montecatini Murialdo, la prima alle 20,45 e la seconda alle 22. Stessi orari giovedì 8. Diretta streaming sulla pagina Facebook "Torneo dei Rioni di Montecatini Terme".

"Non è soltanto un torneo – dice Baroncini – ma anche un momento di identità, di montecatinesità. Questo entusiasmo lo ha propagato per primo Roberto Grazzini che ha saputo far apprezzare l’iniziativa a chi l’ha seguito. Questa passione mi fa pensare che questo torneo, nonostante sia stato interrotto dalla pandemia, raggiungerà in tempi brevi una partecipazione oltre i confini comunali. E’ stato piantato un seme che sta diventando un albero veramente bello".

"Come presidente di Alla Breccia – dice Grazzini – sono solo uno di questi ragazzi che da anni mettono passione in ciò che fanno. Per questo non posso che ringraziarli come ringrazio il Montecatini Murialdo che ci ospita e la Uisp che ci aiuta, perché quello che facciamo non è per noi, ma per la comunità".

Stefano Incerpi