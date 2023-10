Presentazione 72° Gran Premio Ciclismo Ezio Del Rosso a Montecatini

È scattato il conto alla rovescia per il 72° Gran Premio Ezio Del Rosso, la prestigiosa gara per i dilettanti Elite e Under 23 in programma domenica a Montecatini Terme. Una storia prestigiosa iniziata nel 1952 con la vittoria di Franco Giorgi, mentre l’anno scorso s’impose Nicolò Buratti. Tra i suoi vincitori, Venturelli, Francesco Moser, Zandegù, Giovannetti, Casagrande, Fornaciari, Paolini. La gara nazionale organizzata dal G.S. le Casette presieduto dall’ex sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi, sarà presentata domani alle 18 presso Le Terme Tamerici.

An.Mann.