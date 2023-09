Nella cornice delle Terme Tettuccio è stata presentata la Valdinievole Montecatini edizione 2023-2024. In occasione della seconda semifinale del concorso Miss Montecatini le squadre sono salite sul red carpet al completo. Accompagnati dalle candidate alla fascia di migliore volto di Montecatini sono stati i giocatori della formazione Juniores di mister Lucherini ad aprire le danze, poi tra una sfilata e l’altra è stato il turno della formazione maggiore con tutto lo staff dirigenziale (nella foto).

A pochi giorni dal via alla stagione calcistica che partirà domenica 3 settembre con il primo turno di Coppa Italia, i biancocelesti si sono fatti conoscere davanti ad una folta schiera di persone tra le quali era presente l’ assessore termale Rubina Baldecchi. L’allenatore della juniores Daniele Lucherini si è detto soddisfatto di quelli che sono il polmone della prima squadra: "Abbiamo un bel gruppo di giovaNI - ha detto - Andremo a giocare in un girone, quello del litorale, dove è aumentata la competitività e noi cercheremo far crescere la collettività di squadra per mandare più in alto i nostri ragazzi".

Il direttore sportivo Simone ha confermato le intenzioni della società: "Abbiamo confermato 14 giocatori - ha detto - cercando di rinforzare la squadra per restare in Eccellenza, ci siamo quindi impegnati portando a Montecatini atleti importanti sui quali crediamo moltissimo.

La rosa della Valdinievole 23-24 è così composta.

Portieri: Gega Gherald (classe 2004), Matteo Baldi (2000), Daniele Cortopassi (2004).

Difensori: Dario Fedi (1989), Lorenzo Coselli (1999), Amarildo Lici (1994), Tommaso Torracchi (203), Gianni del Carlo (1993), Lorenzo Lucchesi (2000), Luca Fanti (2003).

Centrocampisti: Gabriele Isola (2001), Alessio Rinaldi (2002), Federico Marseglia (1999), Edoardo Volpi (199), Andrea Veraldi (1999), Alberto Cortesi (1999), Luca Giulianelli (2004), Lorenzo Susini (2005).

Attaccanti: Ronaldi Dingozi (00), Bibaj Gersi (00), Bibaj Gerti (00), Michele Bacci (00), Abdoulaye Ba (98), Fabio Rosati (91), Manuel Ceraolo (05).

Stefano Incerpi