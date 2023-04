Paperini al Rally del Piemonte per mantenere la leadership

Lion Motor Events è pronta a tuffarsi nuovamente nell’agonismo della GR Yaris Rally Cup. La struttura comasca – diretta dal CEO Jacopo Civelli - è attesa protagonista sulle strade del Rally Regione Piemonte, seconda manche del campionato monomarca promosso da Toyota Motor Italia, in programma nel fine settimana in provincia di Cuneo. Riflettori puntati su Thomas Paperini e Simone Fruini, equipaggio leader in classifica grazie alla vittoria conquistata sull’asfalto del Rally Il Ciocco, appuntamento di apertura della kermesse. I portacolori pistoiesi sono pronti alla replica, facendo leva sulle buone sensazioni destate anche nella precedente edizione della gara, ambientata nello spettacolare contesto delle Langhe piemontesi. Sarà "della partita" anche Tommaso Paleari, affiancato dal copilota Davide Bozzo. Il pilota lariano cercherà di concretizzare al meglio le risposte fornite dall’ultimo giro di prove speciali proposte da Mediavalle e Garfagnana, in Toscana, primo banco di prova del campionato.