Montecatini ricevuto in municipio

Dirigenti e giocatori della Valdinievole Montecatini sono stati invitati dalla amministrazione comunale della città termale per festeggiare la vittoria del campionato di Promozione ed il ritorno nel torneo di Eccellenza. Per gli aironi erano presenti il vice presidente Alessandro Romani, il direttore sportivo Simone Mariotti, gli allenatori Leonardo Tocchini e Andrea Besson con alcuni giocatori tra i quali il capitano Gabriele Isola. Il sindaco ha esaltato il lavoro fatto dallo staff e dai giocatori per il ritorno in una categoria importante. "Come sindaco, come sportivo, come rappresentante dei cittadini – ha commentato - non posso che ringraziare tutti per aver difeso i colori biancocelesti nonostante le difficoltà che avete incontrato durante la stagione, siete stati all’ altezza di questa città anche dando una lezione dove al di là delle difficoltà non vi siete scomposti".

Stefano Incerpi