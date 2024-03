Herons Montecatini, trionfo in Coppa Italia, coach Barsotti: “Idee chiare, così l’abbiamo vinta”

Roma, 17 marzo 2024 – “Avevamo le idee chiare fin dall’inizio”. Coach Federico Barsotti ha portato gli Herons Montecatini a un altro livello. Alzare la Coppa Italia è una grande impresa in una final four con grandi squadre. Battere Livorno e sollevare la coppa ha un sapore dolce, anche se il tecnico rivolge un applauso proprio alla Libertas Livorno, “che suda come noi in palestra e ci teneva come noi. A loro faccio il mio più grande in bocca al lupo.

Il PalaTiziano ribolliva di tifo. Tanti supporter da Livorno e Montecatini per un tifo sempre corretto. Il coach sottolinea anche questo. Poi passa alla partita.

"Siamo felici, abbiamo tenuto Livorno a 22 punti nei secondi due quarti – dice il tecnico – . Ci eravamo preparati anche atleticamente per questa Coppa. Abbiamo anche pagato qualcosa in campionato ma adesso stiamo meglio. Se mi permettete vorrei fare un ringraziamento anche alla Libertas che hanno lottato come noi ma come noi sudano tutte le settimane per provare a vincere. Eccezionale poi la cornice di pubblico. Un bellissimo spot alla nostra pallacanestro. Stavolta abbiamo vinto noi ma a Livorno va il mio più grande in bocca al lupo”.

"Ieri abbiamo rifiutato l’idea di poter perdere la semifinale – dice Barsotti parlando della sfida con Trapani –. Abbiamo dato fondo alle nostre risorse, ma le abbiamo trovate ancora di più il 6 gennaio a Crema, quando abbiamo fatto un break pazzesco e abbiamo conquistato la qualificazione. Adesso ci dedichiamo ai festeggiamenti per 24 ore, poi riprendiamo il cammino. Ora dobbiamo goderci il successo. Sono molto centrato sul lavoro, stanotte abbiamo dormito forse quattro ore ma dobbiamo adesso goderci il momento e cavalcare le emozioni”.