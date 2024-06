Basket, Montecatini vince gara-1 della finale per l’A2, ko Avellino

Montecatini, 2 giugno 2024 – Buona la prima. Gara-1 dell’importantissima finale per l’A2 contro Avellino va alla Fabo Herons Montecatini. Il team termale dunque parte con il piede giusto in una serie che sarà difficilissima.

Mettere subito la testa avanti è stato fondamentale. Finisce 69-63 per i rossoblu in un palazzetto che ribolle di tifo. D’altronde la città sente in maniera particolare questa sfida che davvero può portare in paradiso gli Herons.

"Felicissimo per la vittoria, abbiamo saputo sporcarci le mani con la voglia degli ultimi, poi fortunatamente abbiamo il talento – dice il tecnico Federico Barsotti – C’è stata in alcuni momenti la frenesia di fare troppo e siamo caduti nella trappola difensiva di Avellino, che ci ha fatto prendere i tiri che loro volevano. Sanno come togliere punti di riferimento”.

La Fabo Herons ha tirato da tre con percentuali basse, “a causa di tiri spesso non costruiti perfettamente – dice Barsotti – Noi sappiamo di avere grande qualità al tiro ma non vogliamo giocare, con l’idea che se la palla esce perdiamo. Abbiamo strumenti per fare qualcosa di diverso. Ci è mancato lo spirito d’impresa che ci ha guidato nella trasferta vittoriosa contro Ruvo di Puglia. E’ chiaro che non è semplice ricaricare queste energie”.

Alla fine però la vittoria è arrivata e adesso la massima concentrazione va a gara-2, martedì 4 giugno. “Occorrerà molto di più – dice Barsotti – Ci aggiusteremo visto che cominciamo a conoscerci, ma mi aspetto una gara diversa. Questa era più facile per loro che per noi. Direi che c’è comunque da essere estremamente soddisfatti pur in una prova mediocre”. Grande merito, dice Barsotti, al pubblico, che ha sostenuto dall’inizio alla fine.