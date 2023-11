Monsummano, che sfida. Arriva la Real Cerretese

Promozione in campo domani (ore 14.30) per la dodicesima giornata. Nel girone A giocano in casa Intercomunale Monsummano e Casalguidi, mentre Lampo Meridien e Larcianese sono di scena in trasferta.

Potrebbe essere una domenica cruciale per l’Intercomunale che allo Strulli riceve la Real Cerretese, grande favorita per la vittoria del campionato. Gli amaranto sono in forma e reduci dalle due belle vittorie ottenute contro Settimello e Dicomano, e puntano con forza al primo successo casalingo di questo campionato, che spalancherebbe loro le porte della zona playoff. Il Casalguidi invece ha perso nello scorso weekend contro la Lampo Meridien, nonostante una gran bella gara giocata. La voglia di rifarsi c’è tutta e potrebbe venir fuori col Castelnuovo Garfagnana, pronto a calcare l’erba del Nuovo Barni. Vincere o fare risultato contro una squadra forte e ricca di tradizione come il Castelnuovo permetterebbe ai ragazzi guidati da Benesperi di stare ancora nei piani alti della classifica.

Come detto trasferte per Larcianese e Lampo Meridien. I viola di Cerasa viaggiano verso il Mugello, dove affronteranno il San Piero a Sieve capolista insieme al Viareggio, ma con una partita in più. Anche la Larcianese è in netta ripresa di gioco: l’obiettivo è tornare da questa difficile trasferta con un risultato positivo. Mister Cerasa riavrà a disposizione il terzino Lo Russo che ha scontato le due giornate di squalifica e forse il capitano Guarisa, assente domenica scorsa per problemi muscolari. In dubbio il centrocampista Sarti, che questa settimana ha svolto lavoro differenziato per problemi ad un piede.

Gara in Mugello anche per la Lampo Meridien, sul campo del Luco. Giocato il turno di campionato, Larcianese e Lampo Meridien scenderanno nuovamente in campo, affrontandosi mercoledì 22 novembre del derby del Montalbano. Si giocherà alle ore 19, allo stadio Cei di Larciano, per la prima partita del triangolare di Coppa Italia. La terza squadra è il Real Cerretese.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini