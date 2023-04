Mancini, trasferta a rischio Balda attende il Valdera

Ancora una trasferta ad alto rischio per la Gioielleria Mancini Shoemakers Monsummano, impegnata alle 21 in casa del Campi Bisenzio, quarta forza del girone, rivale che nella sfida di andata espugnò (71-81) il Palacardelli. I ciabattini si presentano al difficile appuntamento reduci da cinque vittorie consecutive, una striscia che li ha lanciati all’ottava piazza della classifica. Due dubbi per coach Matteoni, legati alle condizioni fisiche di Maccioni, limitato dal mal di schiena, e Calderaro, colpito da un virus influenzale.

Il tecnico bluamaranto, che può contare sul resto del gruppo in buona forma, spera nel recupero di almeno uno dei due giocatori.

In serie D turno sulla carta favorevole per il Best Drive Balda Pneumatici Chiesina, che alle 21.15 riceve la visita del Valdera. Per i Wildcats una buona occasione per riprendere l’inseguimento alle posizioni di vertice, dopo le battute d’arresto contro Donoratico e la capolista Bottegone, a causa delle quali sono scivolati al quarto posso in graduatoria. Il gruppo pisano, già superato (74-80) nella gara di andata, non sembra avere quello che serve per impensierire i chiesinesi, se questi riusciranno a tornare ai livelli di gioco espressi fino a tre settimane fa.

Alla stessa ora la Cestistica Audace Pescia affronta la trasferta di Castelfranco, in casa dei Frogs. Solo 2 punti dividono le due squadre, con i rossoverdi di coach Ialuna in vantaggio, grazie anche alla vittoria al Palaborelli (71-58) nella gara di andata. Rispetto alla quella partita, però, i neroverdi si sono rafforzati con l’innesto dell’esperto lungo Arrabito, ex Altopascio, che dal suo arrivo a Castelfranco viaggia con 13.6 punti segnati di media a partita. Emanuele Cutsodontis