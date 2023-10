La UPV punta sulle giovanissime nella stagione dei 40 anni di vita

Quarant’anni di eccellenza, di ottimo sport, a Borgo a Buggiano. È entrata nella stagione 2023-24, che la porterà a festeggiare i primi 40 anni di esistenza, l’Unione Pallavolo Valdinievole (UPV, fondata nel 1984) del padre-fondatore nonché presidente Leandro Landi. E c’è entrata alla grande, con la presentazione alla cittadina, a tifosi, appassionati e addetti ai lavori del volley. Spazio e applausi per patron Landi, per il vice presidente Gabriele Manisera, i consiglieri Cristiana Landi, Alessandra Bonaguidi, Fabio Rapagnetta, Barbara Frediani, Sara Sandrelli e Alessandro Del Moro, il dirigente Massimo Bandettini e l’addetto all’arbitro Fiorello Bardazzi. La prima squadra, che parteciperà al campionato femminile di serie D, sarà diretta da Luca Barboni con Alessandra Pellegrini in qualità di vice e Linda Giovacchini, Barbara Frediani, Fabio Rapagnetta e Giuseppe Politi dirigenti accompagnatori. La maggior parte della formazione è composta da elementi under 18 già presenti la scorsa stagione: Greta Arabelli, Anita Ester Pieroni, Aurora Rapagnetta, Giulia Romoli, Petra Sturlini, Sara Maceo, Rachele Grossi, Sara Di Cicco, Alice Bagni e Giulia Gaia Pieri. Sono due le under approdate quest’estate a Borgo a Buggiano quali l’opposta Gaia Bandecchi, classe 2006 proveniente da Casciavola, e la banda Fabiana Lupo, classe 2007 arrivata dal Montebianco Pieve a Nievole. Faranno parte del gruppo prima squadra anche Martina Verreschi (2004, dal Delfino Pescia), Margherita Chiti (2000, dal Fucecchio) e Martina Focosi (1996, dal San Miniato, ma già in passato a Borgo a Buggiano).

Gianluca Barni