Jolly Racing Team trionfa negli "Abeti"

Jolly Racing Team è la scuderia vincitrice del Rally degli Abeti. Il sodalizio di Larciano ha archiviato l’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6 – espresso sulle strade della Montagna Pistoiese – prevalendo nel confronto a squadre. Un risultato frutto di una performance globale di grande livello, garantito dai quattordici equipaggi in gara. Ad elevarsi in terza posizione assoluta è stato Roberto Tucci, su Skoda Fabia Rally2 Evo. Il pilota portacolori, affiancato da Sauro Farnocchia, ha dato continuità ad un trend stagionale soddisfacente, valso il secondo podio consecutivo dopo quello conquistato al Rally Montecatini e Valdinievole. Esordio sulla Citroën C3 Rally2 per Giuseppe Carli e Giuseppe Bernardi, con il pilota che ha regalato spettacolo sulle impegnative strade pistoiesi, condizionate dalle precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle ore antecedenti la gara. Undicesima posizione assoluta e terzo posto nella classe Rally4 per Daniele Campanaro. Il driver di Montale, con Irene Porcu alle note, si trovava all’esordio sulla Peugeot 208 messa a disposizione dal team Laserprom 015. Terza posizione di classe S1600 per Stefano Leporatti e Maurizio Maccioni, sulla Renault Clio S1600 di Laserprom 015, equipaggio che ha visto il proprio riscontro totale appesantito dal contatto con una pietra avvenuto nella fase finale di gara. Ha conquistato la pedana d’arrivo l’equipaggio "rosa" di Jolly Racing Team, quello composto da Chiara Galli e Tania Bernardi, su Peugeot 208 R2. Seconda posizione di classe A7 per Luca Bertolozzi e Walter Ragghianti, su Renault Clio Williams mentre, a prevalere nella classe K10, sono stati Sandro Incerpi e Massimo Cesaretti, con la loro Peugeot 106 Kit a precedere quella portata in gara dai compagni di scuderia Alessandro Scartabelli e Davide Becucci. Nell’agguerrita classe A0, obiettivo arrivo centrato per Gilberto e Moreno Bartolotti, con il pilota tornato alle competizioni dopo ventuno anni di stop. Vittoria nel Rally degli Abeti Storico per Giovanni Mori e Michele Frosini, su BMW M3.