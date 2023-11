Il Ponte Buggianese ha rotto la maledizione

Se è vero che i record sono fatti per essere battuti, si può dire lo stesso anche per i tabù che quasi sempre nascono per poter essere poi abbattuti. Ed è un po’ ciò che è successo al Ponte Buggianese che ha infranto il suo di tabù, quello di non essere mai riuscito a vincere allo stadio Mariotti di Montecatini Terme. Lo ha fatto sabato, vincendo per 1-0 il derby disputato contro il Valdinievole Montecatini. La prestazione dei pontigiani è stata all’insegna della freddezza, con anche un pizzico di fortuna. Gli onori dell’impresa vanno dati a mister Gutili, che ha sempre creduto nei suoi ragazzi, plasmandoli a sua immagine e somiglianza. Ma anche loro ci hanno messo dentro tanto, perché in maniera brillante danno sempre prova di abnegazione e di spirito di sacrificio, che servono moltissimo in un girone A di Eccellenza difficile come quello di quest’anno.

"Mi fa ancora più piacere questa vittoria, se la statistica è questa- ha detto Gutili dopo aver saputo dell’importanza del successo ottenuto al Mariotti -. Grande merito ai ragazzi, che hanno fatto una partita agonisticamente e tatticamente intelligente. Hanno dato una grande risposta ai tifosi pontigiani, che si aspettavano una prestazione gagliarda. È una vittoria che vale tanto per noi, ci dà morale e fiducia e riscatta l’opaca prova di Coppa fatta al ritorno. Inoltre ora, guardando la classifica, devo dire che è proprio bella da vedere e mi fa sorridere".

Felici tutti i protagonisti accorsi per il derby della Valdinievole di Montecatini. Più di tutti il solito Filippo Granucci, riscopertosi bomber grazie all’intuizione di Gutili, ed entrato nella storia con la rete che ha deciso questa sfida così sentita: "Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la squadra, perché abbiamo fatto una grandissima partita di sacrificio. Sapevamo che era dura e tosta, ma siamo riusciti a portare a casa tre punti, davvero fondamentali in questa fase della stagione".

Simone Lo Iacono