Il Cerbaia Calcio punta sui Pulcini: novità a Lamporecchio nel calcio giovanile

Una novità a Lamporecchio per quanto riguarda il settore giovanile. La società di calcio Cerbaia, che ha la prima squadra che milita nel campionato di Terza categoria, da questa stagione si occuperà anche dei bambini. Ha formato due squadre, i cosiddetti Pulcini di classe di nascita 2014 e quelli nati nel 2015. Coinvolge circa 25 bambini. L’annata calcistica è iniziata martedì scorso. Le sedute di ritrovo si hanno al Cerbaia Stadium. I Pulcini sono allenati dal mister Andrea Lapadula, Niccolò Di Vilio e Felice Rizzo per i portieri. Il responsabile tecnico è Jhonata Berni, mentre il responsabile del progetto giovani è Luigi Guarneri. L’obiettivo espresso più vote dai dirigenti del Cerbaia Calcio è di farli divertire, facendoli crescere nel rispetto dei valori dello sport e educarli ad una sana attività agonistica. Per tutto il mese di settembre, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, la struttura con allenamenti gratuiti è aperta per tutti i bambini che desiderano provare a iniziare la nuova avventura calcistica. Nel frattempo, la società Il Cerbaia Calcio è lieta di annunciare di aver raggiunto un importante accordo di sponsorizzazione per le proprie squadre del settore giovanile. Nella stagione sportiva alle porte, i piccoli biancorossi vestiranno sulle proprie divise il marchio SEL, affermata azienda con sede in Cerbaia che opera in ambito elettrico ed elettronico in tutto il mondo.