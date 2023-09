Il big match di Eccellenza. Valdinievole, test Fratres

Gasato dal successo in trasferta contro la Cuoiopelli, il Valdinievole cerca il bis nel match di oggi (ore 15) in casa contro il Fratres Perignano. è un veo big match quello che attende i termali, contro una formazione come quella pisana che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto la prima parte della stagione. Il Fratres Perignano ha finora raccolto quattro punti in classifica e arriva in terra termale per cercare la seconda vittoria stagionale.

Come detto, ha lo stesso obiettivo anche la squadra di Tocchini che ha respirato ossigeno grazie ai tre punti contro la Cuoiopelli. Ora è però arrivato il momento di sbloccarsi anche fra le mura amiche contro una big del girone A di questa eccellenza. I termali non hanno alcuna voglia di passare da semplici osservatori in questa domenica, ma vogliono spezzare l’incantesimo delle partite in casa.

"Siamo sereni nonostante ci siano assenti - dice il direttore sportivo Simone Mariotti -. Siamo consapevoli di affrontare una squadra importante come il Fratres Perignano, con giocatori di spessore come Sciapi, Ficarra e Mancini, insomma una squadra che sarà la prima candidata alla vittoria finale. Noi rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Dopo aver vinto col Ponte in coppa e domenica a Santa Croce i ragazzi hanno preso morale, deve crescere la loro autostima. Trovando divertimento nel giocare sono certo che arriveranno anche i risultati.

Parla anche il tecnico Tocchini che sottolinea come "la squadra sta bene. Giocheremo a viso aperto contro il Fratres Perignano. Dovremo fare attenzione non solo a Sciapi, ma a tutto il collettivo pisano. Noi abbiamo le qualità per ripartire e per andare a fargli male, la squadra è motivata ed è pronta a rispondere colpo su colpo".

Nei giorni scorsi intanto la Valdinievole Montecatini ha tesserato un nuovo giocatore: si tratta di Francesco Salliu, centrocampista classe 2004. Questa la probabile formazione di oggi: Gega, Marseglia, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Bibaj Gerti, Volpi, Dingozi, Bibaj Gersi, Bacci.

Stefano Incerpi