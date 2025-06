Fabo Herons, ko e delusione: passa Mestre nella finale secca per l’A2, finisce 70-79

Cento, 22 giugno 2025 - Niente da fare per la Fabo Herons Montecatini, che va ko anche nella seconda finale, quella secca, per la promozione in A2. Al piano di sopra va Mestre, che vince dopo un tempo supplementare e dopo una battaglia molto molto difficile anche dal punto di vista psicologico.

Una gara secca che vede le squadre molto contratte e un punteggio finale basso. La posta in palio era altissima. Nel finale del supplementare è Mestre a dare l'accelerata, con Montecatini che, a ottanta secondi dalla fine, ha una montagna da scalare (67-73). Peccato, perché la squadra rossoblù arriva sul 66-57, dunque sul +9 a cinque minuti dalla fine. Poi si scioglie come neve al sole, permettendo il rientro di Mestre che impatta sul 66-66 che porta al supplementare.

I tifosi di Montecatini a Cento: hanno colorato di rossoblù un'intera tribuna

Gli Herons masticano amaro, non riuscendo a regalare un sogno alle centinaia di tifosi arrivati da Montecatini e che, rumorosissimi e colorati, hanno riempito un'intera tribuna. E così, dopo aver perso il treno della A2 nella finale "vera", quella contro Ruvo di Puglia (anch'essa promossa) per la Fabo Herons arriva un secondo ko.

Un sogno accarezzato ma che svanisce nel finale, con gli ultimi quaranta secondi in cui i termali cedono definitivamente con un punteggio finale forse fin troppo severo. Per gli Herons vanno in doppia cifra Sgobba e Arrigoni. Una Montecatini che vince la sfida delle triple, ma che perde il confronto a rimbalzo per 53-37. Tanta delusione anche al maxischermo che era stato allestito a Montecatini, per permettere di seguire la sfida a chi non aveva potuto raggiungere Cento. Adesso, pur nella comprensibile rabbia per la seconda occasione volata via, è tempo di riposo dopo un campionato davvero infinito e molto impegnativo. Mestre intanto festeggia, gli avversari di Montecatini tornano in A2 dopo 37 anni.