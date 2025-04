Basket serie B nazionale, La T Gema e Fabo brindano ai playoff

Montecatini, 27 aprile 2025 – L’ultima giornata della regular season di serie B nazionale consegna due verdetti positivi per le due formazioni termali che brindano alla qualificazione ai playoff. Sconfitta indolore per la T Gema Montecatini che cade al Pala Carrara di Pistoia contro Jesi 70-76. La squadra di Del Re chiude terza nel Girone A e nel primo turno dei playoff se la vedrà contro Mestre.

Doveva vincere per accedere ai playoff immediatamente e questo ha fatto la Fabo che si è aggiudicata (84-75) lo spareggio con la Luiss Roma, costretta al play-in. I ragazzi di Barsotti hanno giocato una partita di grande solidità trovando in Marco Arrigoni il solito trascinatore. Gli Herons chiudono quarti e al primo turno dei playoff, con il vantaggio del fattore campo come anche i cugini, se la vedranno con Omegna.

Entrambe inizieranno il loro cammino nella post season giocando in casa gara-1, in programma domenica 11 maggio alle 18, e gara-2, prevista martedì 13 maggio in orario serale. Le serie poi si sposteranno rispettivamente a Mestre e Gravellona Toce per gara-3 venerdì 16 maggio e l’eventuale gara-4 di domenica 18 maggio. L’eventuale "bella” si giocherà mercoledì 21 maggio col fattore campo a favore.