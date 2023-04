Gli Allievi A del Murialdo sono campioni provinciali

Dentro l’uovo di Pasqua del 2023 il Montecatinimurialdo ha trovato una piacevole sorpresa, che ha la forma del titolo provinciale 202223, conquistato dalla formazione degli Allievi A del 2006. Il successo centrato dai giovani atleti termali, è davvero storico, visto che il titolo mancava dal lontano 2012, ed è stato salutato con immensa gioia dalla società presieduta da Stefano Scaffai, viste le innumerevoli difficoltà che la squadra ha dovuto affrontare e superare durante tutto il campionato. Un campionato concluso in crescendo, e dominato, visto che i 2006 hanno chiuso col miglior attacco, la miglior difesa, il titolo di capocannoniere, vinto da Attinasi, e coi tre punti di vantaggio dati al Borgo a Buggiano, arrivato secondo e alle spalle dei termali. Grandi meriti devono essere dati a mister Alessandro Sturba, il condottiero di questa giovane ed "invincibile armata", che ci ha creduto sempre, sin dal primo allenamento. Ex-giocatore professionista, con importanti esperienze vissute con Cittadella, Catania e Roma, mister Sturba ha salutato con queste parole qui il titolo vinto dai suoi ragazzi: "Il percorso è stato lungo e travagliato, un campionato che abbiamo affrontato con una rosa davvero ristretta a livello numerico. Motivo per cui ho deciso di lavorare con i gruppi 2006 e 2007 insieme. La risposta però è stata eccezionale, ed ho trovato grande disponibilità e applicazione anche da parte dei ragazzi più giovani. Sono cresciuti sotto tutti i punti di vista, soprattutto hanno sviluppato una mentalità vincente che ha permesso loro di crederci sempre, senza mai mollare. Nonostante la rosa corta, gli infortuni, l’aver giocato per oltre due mesi nel fango, la mia squalifica ingiusta e insensata, ce l’hanno fatta. Sono davvero orgoglioso, questo titolo è meritatissimo". Il mister degli Allievi A del 2006 ha poi proseguito dicendo: "Ho accettato questa sfida a inizio anno con l’intento di portare a casa l’obiettivo; me l’aveva espressamente chiesto la società. Abbiamo dominato su tutti i campi e contro qualsiasi avversario".

Simone Lo Iacono