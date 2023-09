Europeo a squadre Tiro a Volo: C'è l'oro per Rossetti

Un’altra soddisfazione, l’ennesima in un grande palcoscenico internazionale, per Gabriele Rossetti, il quale pochi giorni fa si è messo al collo la medaglia d’oro ottenuta nella gara a squadre agli Europei di Osijek, andati in scena in Croazia. Il tiratore di Ponte Buggianese, campione olimpico di tiro a volo a Rio de Janeiro nel 2016, si è imposto assieme ai compagni Elia Sdruccioli e Tammaro Cassandro, bronzo nella gara individuale, nei confronti della Repubblica Ceca al termine di una finale combattutissima fino all’ultimo tiro. Al terzetto azzurro sono servite ben cinque serie per avere la meglio della squadra ceca, composta da Redek Prokop, Jakub Tomceck e Tomas Nydrle. Dopo aver portato a termine le qualificazioni al secondo posto, col punteggio di 218 piattelli colpiti su 225 disponibili, l’Italia ha disputato uno spareggio finale ad altissimo livello soprattutto grazie ad un’ultima serie perfetta, chiusa col punteggio di 1212, che ha consegnato la medaglia del metallo più prezioso agli azzurri. La soddisfazione in casa azzurra è diventata presto doppia in quanto anche la squadra femminile è salita sul gradino più alto del podio, andando a completare una meravigliosa doppietta d’oro per la Nazionale guidata dal direttore tecnico Andrea Benelli. Per Gabriele Rossetti è la conclusione di un’estate che lo ha visto protagonista anche ai Mondiali, disputati ad agosto a Baku, con la conquista della medaglia di bronzo a squadre. Nella gara individuale della rassegna iridata, il tiratore nostrano si era invece fermato allo shoot-off, mancando per un soffio la qualificazione alla finale e il conseguente pass per le Olimpiadi. Lo spareggio è stato fatale per il pontigiano anche nella gara individuale agli Europei di Osijek, chiusa al 13° posto. La corsa verso la rassegna a cinque cerchi di Rossetti non è però terminata: l’atleta delle Fiamme Oro potrebbe ottenere il lasciapassare per Parigi 2024 grazie alla buona posizione nel ranking e in quest’ottica i prossimi impegni in calendario potrebbero essere decisivi.

Michele Flori