Daniele Campanaro al via nel rally del Taro

Daniele Campanaro è pronto a calarsi nella bagarre di International Rally Cup, sulle strade del Rally Internazionale del Taro. Il pilota di Montale, portacolori della scuderia Jolly Racing Team, cercherà una posizione di vertice nel Trofeo R2B, categoria che lo vedrà contrapposto agli avversari sulla Peugeot 208 R2 messa a disposizione dal team Laserprom 015 e condivisa con Irene Porcu.

Limitato nel precedente appuntamento di campionato – il Rallye Elba - dalla sospensione di alcune prove speciali, Daniele Campanaro cercherà di insediare le prime posizioni della categoria nell’ottica di conquistare punti fondamentali.

Una nuova esperienza al volante di una vettura che ha contraddistinto la fase centrale della sua carriera sportiva. Lo scorso fine settimana, Campanaro si è congedato dal Rally degli Abeti in undicesima posizione assoluta, alla prima esperienza sulla Peugeot 208 Rally4, esemplare curato in campo gara da Laserprom 015.

Un approccio con la vettura soddisfacente, a soli sette giorni dall’impegno firmato International Rally Cup.

Il 29° Rally del Taro entrerà nel vivo sabato 27 maggio con le verifiche pre-gara, a Bedonia mentre, dalle 14 alle 19, ad Albareto, andrà in scena lo shakedown. Alle 20, sempre a Bedonia, verrà dato il "via" ufficiale alla manifestazione; le vetture entreranno subito nel riordino notturno per uscirvi domenica 29, alle 7, quando i concorrenti ripartiranno per affrontare la competizione vera e propria.

L’arrivo del rally Internazionale è previsto, sempre a Bedonia, alle 18.15, dopo che i concorrenti avranno percorso 96 chilometri distribuiti sulle otto prove speciali in programma.