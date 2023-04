Alla Roma piacciono le terme "Manita" giallorossa in finale

Ancora una vittoria della Roma al torneo nazionale "Città di Montecatini - Memorial Mariotti" che si è disputato in città in queste festività pasquali. Troppo forte la squadra giallorossa per qualsiasi avversario. In finale ha dovuto alzare bandiera bianca il Montichiari sconfitto per 5 a 0. In precedenza, nella finale per il terzo posto in un derby tutto toscano, il Pisa aveva battuto la Fiorentina per 1-0. Nelle altre finaline Donatello ha battuto l’Arzignano ai rigori, mentre Alto Academy ha sconfitto per 1-0 la Lucchese.