Zeno Del Ronco e Ginevra Caf fanno la voce grossa al Sesana

Rick Hutton e grandi cavalli. È questo il mix vincente di un apprezzatissimo mercoledì. Il Sesana continua ad animare l’estate montecatinese. Per il secondo anno consecutivo il musicista britannico Rick Hutton insieme alla sua Acoustic Band si è esibito al Sesana ripercorrendo la storia della musica rock con brani iconici. Oltre mille spettatori hanno partecipato al concerto live e tifato per i cavalli anziani. Il primo a salire sul podio è Atzeco Dei Greppi, il globetrotter di casa Del Rosso è tornato al successo dopo quasi un anno. Subito dopo nel clou di serata entra in scena Zeno Del Ronco che a nove anni suonati mette nell’angolo il favorito Breeding Demi e Balboa Lux. Come sempre la presenza di Enrico Bellei si fa sentire e da per l’ennesima volta lezione di guida a tutti i colleghi portando a casa due belle vittorie in sulky alle femmine Electra Zs e Fanny Breed. La serata si chiude con la promettente vittoria al debutto della varennina Ginevra Caf interpretata alla perfezione da Andrea Farolfi e dalla beniamina locale Dolly Effe. Prossimo appuntamento sabato sera con il concerto della band montecatinese Waterfall Music, mentre nel winner circle del Sesana verranno sorteggiati i numeri di partenza del gran premio di Ferragosto. La formula è sempre la stessa con due batterie da nove cavalli ciascuna, ovviamente in pista piccola un numeraccio può andare a compromettere le chance di un cavallo, per questo ogni anno il sorteggio è quasi un rito dove proprietari e guidatori affidano gran parte delle loro speranze alla dea bendata. Accederanno alla finalissima di mezzanotte i primi quattro classificati in ciascuna heat, più il quinto con il miglior tempo.

Martina Nerli