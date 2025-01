Weekend di lavori sulla ferrovia: stop ai treni fra Pistoia e Montecatini

Nuovi interventi al via nel weekend per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle ore 15 di domani, sabato 18 gennaio, e per tutta la giornata di domenica 19. Prevista la realizzazione delle opere lungo linea per la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nel Comune di Serravalle Pistoiese. Proseguono le opere per i piazzali, gli accessi di emergenza e i percorsi di esodo agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, oltre alle lavorazioni per l’adeguamento impiantistico della stazione di Montecatini Terme. Continuano anche gli interventi di completamento dei nuovi ponti e sottovia già eseguiti, le prove di collaudo e la realizzazione dei tratti di nuovo binario in corrispondenza della nuova galleria di Serravalle con i relativi impianti tecnologici.

Saranno circa 70 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel fine settimana con 30 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili. Programmate analoghe interruzioni nei fine settimana 25-26 gennaio, 1-2 febbraio, 8-9 marzo e 10-11 maggio.

I treni del Regionale in transito tra Pistoia e Montecatini Terme subiranno cancellazioni. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme effettuate via Autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.