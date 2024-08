Voglia di rilancio in corso Roma. Lotta alle saracinesche abbassate. Idea fashion day al Kursaal

Pronti a rilanciare un viale spesso dimenticato E sottovalutato. ’Viva Corso Roma’, sinergia di una trentina di commercianti che ha preso avvio circa un mese fa, è all’opera. Corso Roma, spesso ritenuto la cenerentola del commercio rispetto a corso Montecatini, merita una diversa valorizzazione secondo Marco Lucarelli, referente dell’associazione ’Controllo del Vicinato’ e anima del progetto ’Viva Corso Roma’. "Vorremmo fare il mostro fashion day al Kursaal – spiega Lucarelli –, ho già preso contatto con l’amministratore del condominio. È il cuore pulsante della città. Nella prossima riunione condominiale decideranno se concederci l’autorizzazione".

Nella striscia di corso Roma ci sono tante attività commerciali importanti e di richiamo. Il gruppo vuole promuovere il corso attraverso eventi e iniziative che possano attirare residenti e turisti, favorendo così il commercio locale e la vivacità della zona. Eventi promozionali da ottobre per lanciare la moda autunnale nei negozi di corso Roma e una serie di iniziative natalizie per far puntare i riflettori su questo spicchio importante di Montecatini. Sono queste le risposte più immediate del gruppo di lavoro alla desertificazione commerciale di corso Roma che, negli ultimi anni, ha perso decisamente smalto nel panorama dello shopping cittadino.

Una decina i fondi commerciali chiusi in tutto il corso, dalla cosiddetta salita del Bonfanti fino alla confluenza con piazza del Popolo. Fra questi, un paio hanno le saracinesche abbassate da oltre dieci anni, mentre altre due attività hanno affisso in questi giorni espliciti cartelli per la cessione (ne scriviamo sotto). A tutto ciò si aggiunge anche un hotel chiuso da tempo. Questa è la situazione attuale di corso Roma, l’altra faccia della via dello shopping che, idealmente, si snoda lungo la direttrice che prosegue verso corso Matteotti.

A questa situazione non certo idilliaca, che perdura da anni, si è andato ad aggiungere un oggettivo abbassamento della qualità di molti esercizi commerciali presenti in questo spezzone di struscio, divenuto con il tempo sempre meno appetibile rispetto ad altri angoli della città. Eppure, se fino a questo momento l’area commerciale ha tenuto il colpo, lo si deve alla resilienza di quelle attività che ora hanno deciso di fare sistema.

Giovanna La Porta