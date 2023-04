Vita nobiliare in famiglia Libro di aneddoti e bon ton

Una serie di brillanti anedotti sulla vita di una famiglia nobile, raccontati in modo semplice e arguto. Appuntamento lunedì di Pasquetta alle 18 al Grand Hotel Tamerici & Principe di viale IV Novembre, su iniziativa dell’Istituto Storico Lucchese. Verrà presentato "Il Palcoscenico della Marchesa. Una chic delle buone maniere" (OpenOne), scritto dal marchese Emilio della Fontanazza, versiliese ma romano d’adozione. Giurista specializzato in diritto nobiliare, eclettico e apprezzato conferenziere, autore di numerosi saggi sulla nobiltà civica per la Pisa University Press, dà alle stampe questo pamphlet di aneddoti familiari e storie di vita vissuta (feste, balli, pranzi ma anche corse al Monte dei pegni, aste di preziosi tra teste coronate e parvenu sempre per far quadrare i conti). Tratteggia l’avventurosa vita della marchesa e della sua villa (il palcoscenico appunto), sempre condotta con stile, eleganza, attenzioni e buone maniere, tanto da ricavarne pomeriggi con i pargoli di casa Ascanio, Diletta Laura, Margherita e Maria, accompagnandoli alla conoscenza delle buone maniere. Da queste lezioni di stile è nato il testo "Il Palcoscenico della Marchesa", che ci conduce a rispolverare il bon ton. Ne parleranno due esperti: il nobile Lorenzo Puccinelli Sannini, che dimora nella tenuta che i propri antenati fecero costruire alle porte di Pescia, autore di romanzi storici e Roberto Doretti, scrittore e amante delle buone maniere. Presiede Lorenzo Franchini, ordinario all’Università Europea di Roma e originario della Valdinievole.