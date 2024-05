Violenze sulla moglie. Operaio fermato e arrestato grazie all’audio del figlio

La moglie è stata trovata svenuta sotto il tavolo di cucina dai carabinieri. Il marito ha raccontato ai militari che la donna era caduta da una sedia. Per giustificare i graffi sanguinanti sul suo volto, ha addirittura raccontato di esserseli causati poco prima, mentre stava potando una siepe in giardino. Ma la storia raccontata agli inquirenti non ha retto. A smentirlo è stata la stessa vittima, che ha testimoniato di essere stata colpita alla testa dall’uomo, e anche un audio registrato con il cellulare dal figlio adolescente della coppia. Quest’ultimo aveva chiamato i militari chiedendo aiuto. Un 59enne è stato così arrestato a Monsummano dai militari della stazione. L’uomo, un operaio, dopo la convalida dell’arresto, si trova ora ai domiciliari in una casa diversa da quella abitata dal resto della famiglia.

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento hanno trovato la donna priva di sensi e il marito, con il volto graffiato e sanguinante, che tentava di sollevarla da terra. La vittima ha raccontato ai militari di essere stata colpita dall’uomo alla testa con dei pugni, per i quali ha ricevuto una prognosi di sette giorni. È stata l’ennesima lite scoppiata tra la coppia a provocare l’aggressione, che sarebbe scaturita da una mania di controllo dell’uomo. Da tempo ormai non le permetteva più di uscire da sola. Nemmeno quel giorno, quando lei avrebbe voluto assistere la madre anziana, sola e malata. Le violenze andavano avanti ormai da anni, a causa anche del frequente abuso di alcolici da parte dell’uomo. Una situazione terrificante, a cui l’intervento dei carabinieri è riuscito a mettere la parola fine. A sua volta il ragazzo ha raccontato di essere stato picchiato anche lui dal padre in alcune occasioni.