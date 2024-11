"Violenza di genere. E il ruolo dei media"

La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si è celebrata lunedì scorso, ma gli eventi per sensibilizzare la popolazione su un tema così delicato proseguono. L’amministrazione comunale di Uzzano, in collaborazione con Amnesty International e con il Centro Antiviolenza Valdinievole ‘365giornialfemminile’, ha organizzato, per sabato alle 10.30 in sala consiliare, ‘Come i media raccontano la violenza di genere’, un incontro con la presidente e le professioniste del Centro Antiviolenza, Giovanna Sottosanti, preceduto da un momento di lettura scenografica con Cristina Biagi ed Emanuele Cutsodontis, della compagnia "Gli Improbabili" del circolo Agorà di Pietrabuona.