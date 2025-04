Viale del Melani, disagi dopo l’inizio dei lavori. "Ancora pochi giorni"

Come annunciato nei giorni scorsi, i lavori per la sistemazione del viale del Melani sono cominciati. Con essi però anche i disagi al traffico, che si è riversato tutto su strade e zone secondarie perché il cantiere allestito dalla zona del Truck Stop ha chiuso la strada senza prevedere la circolazione dei veicoli a senso alternato. Per quanto fosse prevedibile la necessità di una chiusura di quel tipo per i lavori, lo erano anche le lunghe code nella zona di Via Nova o all’uscita del casello dell’autostrada. "Lunedì gli operai hanno predisposto l’area e oggi (ieri ndc) stanno cominciando a fare l’asfaltatura. Con venerdì e sabato – spiega il sindaco di Larciano Lisa Amidei in veste di consigliere provinciale per la viabilità – i lavori dovrebbero finire, salvo imprevisti meteorologici. Poi il cantiere si sposterà sulla Camporcioni intorno al nove, dieci maggio prossimi. Comprendo che soprattutto per l’ora di punta, la mattina e la sera, questo cantiere possa provocare qualche disagio ma non si tratta di una semplice riasfaltatura, la via andava sbanchinata e non si poteva fare a strada aperta".

Intanto su Pieve a Nievole la municipale monitora i nodi più nevralgici del traffico. "Sono iniziati i lavori ha detto il sindaco di Pieve Gilda Diolaiuti – e quindi è ovvio che il traffico debba confluire in altre zone e questo causi un po’ di rallentamenti, è inevitabile. Ma se vogliamo mettere in sicurezza il viale del Melani è un disagio che dobbiamo sopportare. La polizia municipale intanto sta facendo costante servizio nelle zone rilevate come le più critiche che si sono create, come ad esempio all’intersezione di via delle cinque vie e il ponte del terzo e con via Marconi, tuttavia la municipale cerca di mitigare un po’ il disagio ma non può neutralizzarlo. È un piccolo sacrificio che dobbiamo sopportare anche perché il cantiere durerà solo pochi giorni".

Arianna Fisicaro