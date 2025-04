La festa dei lavoratori. Picnic in piazza della Costituzione . Street food e la musica di Ringo Dj

Per festeggiare un Primo maggio all’insegna della gioia e del relax, l’amministrazione comunale e l’associazione culturale Mamò e Clarte ets hanno organizzato ‘Buon Primo Maggio’. Domani, a partire dalle 15 fino alle 22, in piazza della Costituzione, a pochi passi dal palazzo comunale di Santa Lucia, sono previsti una serie di appuntamenti. "È la data zero del Giugno Uzzanese – sottolinea il sindaco Dino Cordio –. Il calendario definitivo sarà pronto e presentato la settimana prossima. Ma intanto merita uno spazio importante questa iniziativa. Quest’anno si parte con il botto, grazie all’ottimo lavoro degli organizzatori". Grande protagonista della giornata, un nome che ha fatto la storia delle discoteche toscane: Ringo dj. "Sarà la puntata zero anche per ‘Che ne sanno gli anni 2000’, lo spettacolo che ci accompagnerà nel corso dell’anno, con la presenza di due disc jockey e di un vocalist - puntualizza Ringo -.Sarà una sorta di prima nazionale per lo spettacolo, che nei prossimi mesi porteremo in giro per tutta la Toscana, e non solo".

In piazza, i visitatori troveranno tanti spazi attrattivi, a partire dal Mercatino dell’Artigianato, con una trentina di banchi di espositori selezionali, gli spazi per lo street food organizzato dalla locale sezione della Vab, e gli spazi riservati ai bambini, con giochi, gonfiabili, trucca bimbi e baby dance grazie al gruppo di animatori capitanato da Christian Manetti. In programma, nel corso della serata, le esibizioni artistiche di Bailando Salsa e Non Solo asd, con la dimostrazione di ballo dei suoi gruppi di giovanissimi e un vero e proprio spettacolo con protagonisti i più grandi. E poi, la musica e la voce di Samantha Sax. Senza dimenticare l’idea del pic nic in piazza: "è nata per dare la possibilità, a chi non potrà sfruttare il ponte del Primo Maggio, di fare un inedito pic nic in piazza e passare la giornata in occasione di un evento popolare, a partecipazione gratuita – spiega Stefano Masini, a nome di Mamò e Clarte – con ‘Porta la tua coperta’ chiediamo a tutti di festeggiare con noi con bellissimo pic nic". "Forse, oltre alla coperta, sarà bene portare anche un cuscino – aggiunge sorridendo Cordio –. Ma l’intento è quello di festeggiare tutti insieme. La volontà è quella di rendere la festa accessibile a tutti".

Emanuele Cutsodontis