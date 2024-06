Vertice Meini-Del Re. Coach confermato per un’altra stagione

C’è ancora la Gema Montecatini nel futuro di coach Marco Del Re. Il tanto atteso incontro fra la dirigenza del club di Alessandro Lulli, capeggiata dal leader dell’area tecnica Guido Meini, e il tecnico livornese è finalmente andato in scena. Ricaricate le pile e messe in ordine le idee dopo una stagione estenuante, all’inizio di questa settimana è andato in scena il summit. Del Re ha sempre dato priorità a Gema: l’accordo per un’altra stagione sulla panchina montecatinese è ai dettagli e la prossima settimana verosimilmente sarà quella delle firme. Mentre prosegue la caccia ad una figura dirigenziale che possa fare da ulteriore raccordo fra squadra e società, è verosimile che l’incontro con Del Re sia servito anche a porre le basi per il futuro roster rossoblù. L’intenzione è quella di confermare gran parte della squadra: Di Pizzo e Corgnati hanno un contratto di un altro anno, mentre sul tavolo dei vari Passoni, Pirani e Mastrangelo (richiestissimi sul mercato) è già stata fatta pervenire una proposta di rinnovo del contratto fino al 2025. Più in bilico le situazioni di capitan Savoldelli, Mazzantini e Korsunov, mentre su Angelucci i dubbi sono esclusivamente relativi alla tenuta fisica.

Filippo Palazzoni