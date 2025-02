Verso il nuovo Piano della Salute. La SdS Valdinievole selezionata per iniziare la sperimentazione

La Società della Salute della Valdinievole è stata scelta dalla Regione Toscana come una delle tre zone distretto–SdS, insieme alla zona Livornese e alla zona Senese, per avviare la costruzione della co-programmazione del nuovo Piano di Salute. La Regione Toscana, insieme a Federsanità Anci Toscana, Cesvot e Forum del Terzo settore, ha deciso di sperimentare la costruzione dei processi partecipativi di co-programmazione in relazione al Piano Integrato di Salute 2025-2027 e in raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionale. La SdS Valdinievole è stata individuata anche per la significativa attività di collaborazione col Terzo settore, nell’ottica dell’amministrazione condivisa, portata avanti negli ultimi anni, attivando percorsi di contrasto alla povertà educativa attraverso la Comunità educante, attività fisica adattata, trasporto sociale per disabili e non autosufficienti e punti Informativi.

Il percorso promosso da Regione Toscana ha previsto una prima giornata di lavoro collegiale, lo scorso 7 febbraio a Firenze, alla presenza di Serena Spinelli, assessora, e Susanna Cenni, presidente Anci Toscana, in cui si è verificato lo stato delle pratiche di programmazione e del coinvolgimento del Terzo settore nelle tre zone distretto–SdS. Seguirà una giornata in ciascuna delle tre SdS–zone distretto coinvolte, quando sarà messo a punto il processo di co-programmazione come riferimento generale per l’amministrazione condivisa in Toscana. Alla SdS Valdinievole, riconosciuta dalla Scuola Sant’Anna di Pisa come particolarmente virtuosa per l’assistenza domiciliare integrata, è stato chiesto di portare un contributo in questo ambito, di definire obiettivi e strategie per una co-programmazione aderente alla riforma della sanità territoriale che abbia in prossimità e domiciliarità i perni fondamentali. Sarà organizzato un seminario di approfondimento al quale saranno invitati i rappresentanti dei Comuni della Valdinievole e del Terzo settore, la Direzione della USL Toscana Centro e chiunque interessato a portare un contributo di idee e proposte.