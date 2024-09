’Verdi & friends’. Successo a San Piero

Successo per la manifestazione ’Verdi & friends’ a Montecatini Alto. L’evento, a causa della temperatura troppo bassa, non si è tenuto nella Rocca, ma è stato ospitato nella chiesa di San Piero. Paola Galassi, presidente della Pro Loco di Montecatini Alto, ha voluto ringraziare il parrocco della chiesa, Don Gianni Di Peppo, per aver reso possibile questo evengo nella chiesa: "Rivolgiamo a Don Gianni Di Peppo, parroco della chiesa di San Piero, un grande ringraziamento per aver dato alla Pro Loco la possibilità di realizzare domenica scorsa nella chiesa il concerto ‘Verdi & friends’ che non si è potuto svolgere all’interno della rocca, come previsti, a causa della temperatura troppo bassa".

La serata di ’Verdi & friends’ nella splendida cornice della chiesa, con la presenza di tanto pubblico e con protagonista l’orchesra della scuola di musica sinfonica di Lucca, per la prima volta in esibizione a Montecatini alto, è corsa via piacevolmente. Accanto all’orchestra hanno suonato anche un ensemble di flauri diretto dal maestro Walter Menichini, direttore artistico dell’evento, che ha omaggiato Puccini e Verdi con trasrizioni per flauto e pianoforte, accompagnato dal maestro Mauro Fabbri e uno di clarinetti diretto dal maestro Marcello Bonacchelli.

I due gruppi strumentali hanno eseguito brani che hanno arricchito il programma della serata,l interamente dedicato a composizioni di Berdi e Puccuni, L’orchestra e le esibizioni solistiche del soprano Nunzia Fazzi e del tenore Vladimir Reutov hanno rappresentato uno dei momenti più applauditi della serata, con l’interpretazione di arie celebri dei due compositori.