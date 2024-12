Valdinievole Montecatini ai quarti di finale. Shiqeri e Attinasi fanno fuori il Marginone

Marginone

0

V. Montecatini

2

MARGINONE: Bolognesi, Carmignani, Mangiò L., Mangiò G., Bellandi, Viscio, Papagna, Del Pistoia, Venturini, Ratti, Rotunno. A disp. Morini, Cortesi, Del Magro, Sheta. All. Moretti.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Conti (42’ st Ghimenti) Francesconi, Fanti, Torracchi, Rus (10’ st Attinasi) Musteqja, Ba, Minardi (7’ st Rosati) Shiqeri (32’ st Del Sarto). A disp. Fioretti, Lera, Lazzari, Tempestini. All. Fabbri.

Arbitro: Calvani di Prato.

Marcatori: 7’ Shiqeri, 39’ st Attinasi.

Il Valdinievole Montecatini centra l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Obiettivo raggiunto dalla squadra di Fabbri che passa sul campo del Margione con le reti di Shiqeri e Attinasi che confezionanon il più classifo degli 0-2. Obiettivo raggiunto dai termali che, fra campionato e Coppa, centrano la terza vittoria consecutiva, ancora una volta senza subire gol. Per il Montecatini è un buon momento e la cura del nuovo tecnico inizia davvero a farsi sentire.

La cronaca. La situazione di equilibrio non è poi durata molto: un’azione partita da una rimessa laterale ha fatto sì che il pallone arrivasse a Shiqeri, con quest’ultimo che dopo averlo controllato è riuscito a spedirlo alle spalle del portiere rivale. Sette minuti e il Valdinievole Montecatini si trova già a comandare. Il primo tempo si è quindi chiuso sul parziale di 0-1, con il Montecatini che nella ripresa è riuscito a mantenere il margine. Il punto del definitivo 0-2 arriva poco prima del triplice fischio: lancio lungo di Torracchi, taglio di Attinasi e pallonetto in rete, a sancire il gol capace di far scorrere i titoli di coda sulla contesa. A questo punto il Montecatini tornerà in campo il prossimo 8 gennaio, per i quarti di coppa. Ma ci sarà tempo per prepararsi e l’attenzione tornerà adesso al campionato.

"Tenevamo particolarmente ad andare avanti in Coppa – ammette Fbbri –: l’obiettivo era quello di passare il turno ed è stato centrato. Direi che abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra rimaneggiata e ho visto una buona prestazione, a parte un paio di minuti di blackout". La banda Fabbri occupa l’ottava posizione in classifica nel girone A a quota 16 punti, in condominio con Lunigiana Pontremolese, Casalguidi e Lampo Meridien. E nel prossimo fine settimana andrà nella tana del Firenze Ovest, con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva nel torneo (dopo quelle ottenute contro Casalguidi e Viaccia, entrambe per 1-0) e risalire ulteriormente la china.

Giovanni Fiorentino