Valdinievole inarrestabile. Impresa a Innsbruck

La Categoria dell’Asd Nuoto Valdinievole, guidata dagli allenatori Federico Cambi e Francesco Marchini, compie una vera e propria impresa in terra austriaca, vincendo l’Innsbruck Swim Meeting, gara di livello internazionale giunta alla sua decima edizione. La squadra valdinievolina porta a casa ben 48 ori, 30 argenti e 14 bronzi, chiudendo la manifestazione davanti a società più numerose. Questi i migliori risultati, ottenuti dai ragazzi nelle rispettive categorie, suddivise in base all’età degli atleti. Sugli scudi il capitano della squadra Aurora Bianucci (anno 1998), che sale sul gradino più alto del podio nei 200 misti, nei 400 misti, nei 200 rana e nei 400 stile libero. Anche Gianmarco Bove (2007) conquista quattro medaglie d’oro nei 50 e 200 stile libero e nei 50 e 200 farfalla, facendo registrare in ques’ultima specialità il nuovo record della competizione. Lo stesso riesce a fare Leone Mercanti (2006), che arriva primo nei 400 misti, nei 50 dorso, nei 100 e 200 dorso, specialità in cui riesce a realizzare il record della manifestazione. Quattro ori per Alice Battaglia (2006) nei 50 dorso, nei 50 e 100 stile libero e nei 50 farfalla. Sono tre, invece, gli ori conquistati da Caterina Ferretti (2007) nei 100 dorso, nei 200 e nei 400 misti, ai quali va aggiunto l’argento nei 200 rana. Nagham Berti (2007) vince l’oro nei 50 dorso e un bronzo nei 100 stile libero. Lara Bertoncini (2005) è prima nei 50 dorso, nei 100 e 200 dorso, mentre ottiene l’argento nei 100 stile libero. Lorenzo Lucherini (2009) sale sul gradino più alto del podio nei 50 e nei 100 rana, è secondo nei 200 rana e terzo nei 50 farfalla. Andrea Neri (2008) è primo nei 100 e nei 200 rana, è secondo nei 400 stile e nei 50 rana. Niccolò Dini (2005) ottiene l’oro nei 100 rana, è secondo nei 50 rana e terzo nei 200 rana. Giorgia Napolitano (2008) arriva prima nei 100 e nei 200 rana, mentre conclude al secondo posto nei 50 rana. Marco Cambi (2009) chiude in prima posizione nei 50 e nei 200 stile ed è secondo nei 50 farfalla e nei 100 stile libero. Mila Monti (2007) è prima nei 100 farfalla e seconda nei 50 farfalla, Irene Toccafondi (2008) vince la medaglia d’oro nei 200 dorso, mentre è terza nei 100 dorso. Costanza Bettini (2010) è d’oro nei 200 dorso e giunge seconda nei 200 e nei 400 stile. Giulia Pasi (2008) è prima nei 100 dorso, seconda nei 50 dorso e nei 200 dorso e terza nei 100 stile libero. Swami Ercolini (2010) è d’oro nei 100 dorso e seconda nei 100 stile. Matteo Menghini (2009) è primo nei 200 farfalla, Emma Maccioni (2009) conquista l’oro nei 50 rana, arriva seconda nei 200 rana e terza nei 100 rana. Infine Zoe Scarselli (2010) vince l’oro nei 400 misti. Molto bene si sono comportate le staffette 4x50 stile maschile e femminile, 4x50 mista maschile e femminile, 4x100 stile maschile e femminile e 4x100 mista maschile e femminile, che hanno portato a casa tutte la medaglia d’oro.

Luca Fabiani