Valdinievole e Montalbano. Riparte la passione rally

All’interno del Palazzo comunale di Larciano, alla presenza di numerosi ospiti è stata presentata la trentanovesima edizione del Rally della Valdinievole e Montalbano. La gara viene organizzata dalla società Laserprom 015, con la collaborazione di Aci Pistoia e Arto Motosport 2.0. Si svolgerà nei giorni di sabato 29 e domenica 30 giugno. Nel primo giorno sono previste operazioni di verifica, con lo shakedown e la cerimonia di partenza, in programma a Larciano intorno alle ore 19.30. Domenica invece si svolgeranno otto tratti cronometrati, con due prove da disputare. Due i riordinamenti previsti durante le sfide. Oltre a quello notturno di Larciano, sono previsti a Monsummano Terme e a Mastromarco. Il territorio del Montalbano è un tracciato che si addice perfettamente ad un rally. Parteciperanno circa sessanta autovetture. Le prove speciali sono state ricavate dalla tradizione che hanno fatto la storia della corsa, vale a dire Lamporecchio (Km. 7,450), che torna dopo l’ultima volta che si è corsa nel 2022 e con la stessa conformazione, Larciano (Km. 5,020) nel suo classico sviluppo e Massa e Cozzile (Km. 7,450) che in pratica è la prova più conosciuta come quella di Buggiano che parte dopo il Colle sviluppandosi poi verso Malocchio. La distanza competitiva totale è di 52,310 chilometri sui 288,900 dell’intero percorso.

Al tavolo di presentazione della manifestazione erano presenti Gianni Lazzeri della Laserprom 105, la sindaca di Larciano Lisa Amidei, la sindaca di Lamporecchio Anna Trassi, insieme al vicesindaco Luca Artino, forte pilota di rally. Ta le sue tante vittorie ottenute, annovera due successi consecutivi al Rally della Valdinievole, negli 2015 e 2016, in copia con Ghilardi. Erano presenti anche gli assessori allo sport di Larciano Davide Castani, di Massa e Cozzile, Roberto Bernardini, di Monsummano Terme Libero Ravezzo. Sicuramente saranno due giorni nei quali ci sarà un forte ritorno economico, sottoforma di presenza in zona di tante persone. Durante il periodo del rally saranno presi da parte delle amministrazioni dei provvedimenti per la circolazione stradale. A Larciano sarà spostato il mercato in via Donizetti, mentre nelle ore del rally sarà chiuso il museo a Larciano Castello.

Sabato, dopo la cerimonia di partenza si terrà una poi una cena speciale, pensata anche per agevolare equipaggi e squadre da riunire in un solo luogo, quello del riordinamento notturno al Parco Berlinguer di Larciano. Sarà aperta a tutti con un costo fisso di 20 euro a persona. L’organizzazione consiglia agli interessati di prenotare per la serata al numero 3383075836 (Valerio Spinelli).

Massimo Mancini