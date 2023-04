Uno scacco alla scuola Il gioco alle elementari dell’istituto "Galilei" con ottimi risultati

Gli scacchi sono un gioco antichissimo, che parla un linguaggio universale, avvicina le culture e presenta aspetti cognitivi, affettivi e immaginativi, coinvolgendo varie dimensioni dello sviluppo dei bambini e migliorando la loro creatività, intuizione e memoria, spingendoli a risolvere i problemi con un approccio analitico e incoraggiando la loro concentrazione, pazienza e perseveranza. Lo sanno bene gli insegnanti delle scuole primarie dell’istituto comprensivo "Galileo Galilei" di Pieve a Nievole che durante questo anno scolastico hanno deciso di coinvolgere tutti i bambini delle classi terze, quarte e quinte in un progetto di educazione al gioco degli scacchi, in collaborazione con l’Associazione Scacchistica di Montecatini Terme, che si è occupata di organizzare otto incontri in ognuna delle dodici classi coinvolte, durante le mattinate scolastiche, avvalendosi della competenza del maestro di scacchi Pierluigi Passerotti. I bambini delle classi quarte e quinte, al termine del progetto, hanno conosciuto anche l’aspetto più prettamente sportivo che caratterizza questa disciplina, partecipando a un torneo interno all’Istituto, organizzato dalla scuola negli spazi dei due plessi, nei giorni del 14 e 15 marzo scorsi. Oltre all’indubbio valore formativo intellettuale, infatti, il gioco degli scacchi, inteso come pratica sportiva, viene introdotto nelle scuole anche allo scopo di favorire fra i giovani lo spirito di amicizia, la lealtà, il rispetto delle regole e la sensibilità verso l’avversario, col quale sia all’inizio che alla fine della partita si scambia una stretta di mano e ci si complimenta, indipendentemente dal risultato ottenuto. Ma i nostri alunni ci hanno preso gusto! Una rappresentativa di dodici bambini, fra quelli che hanno ottenuto i risultati più brillanti durante il torneo interno, ha partecipato al torneo Scacchi Scuola provinciale che si è tenuto lo scorso 29 marzo al liceo Salutati di Montecatini Terme, in abbinamento ai Campionati Studenteschi di Scacchi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I dodici alunni dell’ Istituto Galilei hanno gareggiato a squadre nelle due categorie previste e per entrambe hanno ottenuto il primo posto in classifica. A questo punto l’avventura è proseguita con la fase Regionale svoltasi a Firenze lunedì 3 aprile, durante la quale i bambini hanno gareggiato con studenti delle scuole primarie di tutta la Toscana. Al termine dei cinque turni di gara, la squadra composta da Matteo Fagni, Pietro Pinetini, Lorenzo Melaragni, Gabriele Sirdone, Samuele Ercolini e Andrea Monti, si è qualificata quinta nella categoria Pulcini MaschileMista, mentre quella composta da Martina Diolaiuti, Anastasia Zoitoi, Jessica Postiau, Giada Melaragni, Aida Petalli e Caterina Scialpi si è aggiudicata il secondo posto nella categoria Pulcini Femminile e la possibilità di partecipare alle fasi nazionali. Un’esperienza formativa unica che i bambini non dimenticheranno facilmente e che l’istituto Galilei ha intenzione di portare avanti negli anni a venire.