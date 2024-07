Una partitella di beneficienza per Samuele

Sono passati due mesi, da quando, lo scorso 29 aprile, arrivò la notizia della scomparsa improvvisa, mentre era in servizio come vigile del fuoco nella sua caserma al Lingotto, a Torino, di Samuele Del Ministro (foto). Aveva 50 anni compiuti da poco, da un anno si era trasferito in Piemonte, ma stava per tornare a prendere servizio in un distaccamento vicino a casa.

Colto da un malore, nonostante il tempestivo intervento dei colleghi non ce l’ha fatta. Giocava abitualmente con gli amici del Calcetto dei campioni, gli amici di sempre. Anche pochi giorni prima il maledetto momento in cui è stato colpito dal malore, approfittando di qualche giorno in cui era potuto a tornare a casa, dalla moglie Stefania Berti e i figli Nora e Diego, era tornato a indossare maglietta e scarpini per correre sul campo e firmare qualche gol, come sempre alla Pinetina di Santa Lucia.

Gli stessi amici venerdì scorso, per ricordarlo, hanno organizzato una partita amichevole, nel corso della quale hanno anche raccolto dei fondi offerti poi a Stefania, che li devolverà in beneficenza a una associazione di volontariato. Hanno voluto esserci tutti, anche chi da tempo non si presentava più al campino, per scendere in campo anche solo pochi minuti e rendergli omaggio, "per ricordare che la vita va avanti – ha commentato la moglie Stefania – e che il loro amico, in qualche modo, era lì con loro".

La giornata si è conclusa in un vicino locale, dove il gruppo ha passato qualche ora parlando e ricordando l’amico accanto alla gigantografia della sua foto, con la scritta ‘Samuele sempre con noi’.

Emanuele Cutsodontis