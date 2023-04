"Una chic delle buone maniere" Nobiltà toscana al GH Tamerici

Il Grand Hotel Tamerici & Principe meta privilegiata dell’aristocrazia toscana. Su iniziativa dell’Istituto Storico Lucchese è stato presentato il romanzo formativo "Il Palcoscenico della Marchesa. Una chic delle buone maniere" (OpenOne) scritto da Emilio Petrini Mansi Marchese della Fontanazza, lucchese ma versiliese e romano d’adozione, giurista di Diritto nobiliare, apprezzato conferenziere, autore di numerosi saggi sulla Nobiltà Civica per la Pisa University Press. Nello scorso marzo è uscito questo pamphlet di aneddoti familiari (Il vescovo nero Milingo, La contessa tarocchista, l’eccentrico stilista) e storie di vita vissuta (feste, balli, pranzi, ma anche corse al Monte dei Pegni, aste di preziosi tra teste coronate e parvenu sempre per far quadrare i conti) che hanno preso nuova vita grazie alla presentazione del professor Lorenzo Franchini che ha tratteggiato la vita della Marchesa e della sua villa (appunto il palcoscenico), lo scrittore Roberto Doretti che ha tracciato un profilo biografico citando pillole di bon ton e il nobile Lorenzo Puccinelli Sannini che si è soffermato sul vivere in villa, sulla Versilia, le buone maniere in spiaggia e alle terme con particolare accenno alle acque di Montecatini. L’autore ha ringraziato i conferenzieri e ha ammaliato il pubblico con l’arte delle buone maniere. In pratica cosa va fatto e cosa va evitato nelle principali occasioni della vita. Tra il pubblico il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana Francolino Bondi, il nobile Augusto de Strobel di Fratta e Campocigno con la consorte contessa Giulia Miari Pelli Fabbroni, i nobili Carlo e Stefania Vivaldi Forti, Valeria Poggi Banchieri, Ida e Benedetta Gatti Dei, Don Pier Paolo e Donna Elisa con la piccola Diletta Laura di Lemnos, Grazia Puccinelli Sannini con la nipote Matilde, Alessandro Stiavelli anche in rappresentanza della consorte Eleonora Di Grazia Gambarini e molti altri che si sono intrattenuti per una dedica dell’autore e per il cocktail.

Eugenio Pancioli e suo nipote sono stati ringraziati dall’autore e da Franchini. Il volume è stato presentato in tv nel programma l’Emigrante e l’autore intervistato da Giò Di Sarno sulla Tv dell’Università Cusano; oggi sarà in diretta radio su Rtl 102.5 intervistato da Laura Pranzetti Lombardini.