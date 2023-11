Un nuovo ambulatorio in piazza a Marliana. Un servizio per tutti in attesa del medico

Un nuovo ambulatorio di Medicina generale, ad accesso diretto, sarà attivo da oggi a Marliana, in piazza del Popolo. A comunicarlo, la Asl e il sindaco di Marliana Federico Bruschi, anche attraverso il messaggio telefonico alla cittadinanza. La Asl scrive in una nota: "Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto al medico di medicina generale, in considerazione del fatto che alcuni medici di famiglia effettuano l’attività ambulatoriale in territori distanti da quello di residenza della cittadinanza di alcune frazioni del Comune di Marliana". Il medico è il dottor Niccolò Capecchi: garantirà l’attività ambulatoriale di assistenza primaria, in favore degli assistiti nell’ambito territoriale della Montagna Pistoiese. Di seguito si riportano gli orari del mese di novembre e dicembre: 23 novembre dalle 9 alle 13; 30 novembre dalle 15 alle 19; 7 dicembre dalle 9 alle 13; 14 dicembre dalle 15 alle 19; 21 dicembre dalle 15 alle 19; 28 dicembre dalle 15 alle 19".

Il sindaco di Marliana Federico Bruschi ha annunciato: "In attesa di trovare un nuovo medico di base, di cui siamo ancora alla ricerca e che speriamo quanto prima di riportare sul territorio di Marliana, abbiamo questo servizio aggiuntivo con l’ambulatorio ad accesso diretto. A questo ambulatorio, sono ammessi tutti, anche chi non ha ancora scelto nessun medico".

A Marliana, si cerca nuovamente il medico di base dal 31 ottobre scorso, quando la dottoressa Chiara Ariani ha termonato il suo incarico, che aveva accettato dal 24 luglio per sopperire alla necessità del medico di base sul territorio. Prima della dottoressa Ariani, l’incarico era stato retto dal dottor Nicolò Danieli, che aveva terminato lo scorso 20 giugno. Per molti anni, il paese aveva potuto contare sull’operato della dottoressa Silvia Belvedere, che ha lasciato l’attività raggiunto il traguardo della pensione, dopo più di trent’anni di presenza a Marliana. Il sindaco Bruschi rinnova l’appello: "Speriamo di trovare un nuovo medico per il nostro paese il prima possibile e stiamo lavorando con il massimo impegno per raggiungere questo importante obiettivo". Valentina Spisa