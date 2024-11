Ultima giornata per il Festival dei corti

Spettacoli di danza, flash mob e performance itineranti: l’ultima giornata al Montecatini International Short Film Festival, quella del 10 novembre, chiude con il botto. Protagoniste le scuole di danza partner del festival che si esibiranno nel corso della giornata: Pistoia Country Dancer, Dancing Time, con le coreografie a cura di Benedetta Stiaccini e di Vanessa Bambi, e l’Associazione Le Primule Arte Danza in Movimento, condotta da Chiara Innocenti.

In apertura di giornata, un’altra delle novità di questa edizione 2024 del festival diretto da Marcello Zeppi: MISFF Book, ideato e curato dalla giornalista e critica di danza Monica Lubinu, con anteprime editoriali di libri dedicati al cinema e alla danza. Al salotto letterario partecipano Alberto Gremese, per Gremese Editore, Alessia Fiorentini, responsabile editoriale e titolare di Maschietto Editore, e Fabrizio Guarducci e Matteo Cichero, in rappresentanza della casa di produzione cinematografica Fairplay.

Chiude la serie degli eventi, nel pomeriggio, alle Terme Tettuccio, la cerimonia di consegna degli attestati alle studentesse e agli studenti delle scuole di danza che hanno partecipato alle performance. dopo essere stati protagonisti di una settimana di workshop, masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotografi di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenografi e coreografi. Il programma della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale del Montecatini International Short Film Festival.