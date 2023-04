Tutti con gli "Angeli" il 13 aprile Restaurata la Fontana del Tettuccio

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della Fontana di Sirio Tofanari alle Terme Tettuccio. La cerimonia è fissata per giovedì 13 aprile alle 11. La Fontana dei coccodrilli dello scultore fiorentino torna all’antico splendore grazie all’intervento finanziato dall’associazione Angeli del Bello Montecatini Terme con il contributo di Lions Club e Assohotel. Il prossimo giovedì quindi verrà presentato il restauro alla città.

Gli Angeli del Bello di Montecatini hanno pensato, anni fa, a un progetto per il restauro del basamento della Fontana dei Coccodrilli di Sirio Tofanari al Tettuccio e il Lions Club Montecatini Terme si è unito nel supporto economico, avvalendosi del contributo professionale di due soci. L’intervento, autorizzato dalla Soprintendenza ai beni artistici, è consistito nella sostituzione dei vetri del basamento, danneggiati nel corso degli anni, utilizzando materiali forniti dalla Vetrerie Artistiche Polloni, su progetto dell’architetto Francesca Lotti.

Tofanari (1886-1969) realizzò la Fontana dei Coccodrilli nel 1926; fu installata nel nuovo stabilimento termale Tettuccio inaugurato il 17 ottobre 1926. La fontana ne divenne il simbolo. Durante la realizzazione conobbe il celebre ceramista Galileo Chini e divenne suo amico; così poi si cimentò anche in alcune opere in ceramica, collaborando con la Manifattura Chini di Borgo San Lorenzo nel Mugello. L’interesse per gli animali gli arrivava dal padre, appassionato di caccia, tanto che a soli 14 anni realizzò la statuetta di un cervo ferito. Due anni dopo intraprese la carriera artistica, iscrivendosi all’Accademia di Firenze. Ma lascerà presto la scuola. Nel 1906 è a Parigi, poi a Londra, dove osserva gli animali allo zoo e ne studia l’anatomia al Natural History Museum.

Nel frattempo, questa mattina, grazie al contributo di Antonio Mariotti titolare dell’Hotel Adua & Regina di Saba, gli Angeli del Bello installeranno le nuove fioriere sponsorizzare allo stabilimento Excelsior, che hanno provveduto, con la loro appassionata azione di volontariato, a sistemare e a ripulire. Un’attività nella quale gli "Angeli" sono stati occupati nelle ultime settimane.

Giovanna La Porta