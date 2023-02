"Trovami a Pescia" prosegue In città aperti i siti più interessanti

L’iniziativa "Trovami a Pescia", organizzata da "Quelli con Pescia nel Cuore" con il supporto dell’Officina delle Arti, ha ottenuto un lusinghiero successo. L’iniziativa prevedeva l’apertura al pubblico di dodici dei siti più interessanti dal punto di vista architettonico e artistico di Pescia, l’Oratorio della Madonna di Pie’ di Piazza, la chiesa della SS.Annunziata, il Museo Civico, la Gipsoteca L.Andreotti, il Salone degli stemmi in Comune, la chiesa di S.Francesco, quella di S.Antonio Abate, la Cattedrale, la Biblioteca del Capitolo e la Pinacoteca del Conservatorio di S.Michele, e puntava a sperimentare un sistema di approccio al turista, tanto artigianale quanto efficace, per incanalare quei flussi che sarebbero importanti per l’economia pesciatina. Attori principali erano stati i trenta volontari che, oltre a fare da guida per i visitatori, avevano anche il compito di vigilare sulla sicurezza dei siti. "Forti di queste esperienze- afferma il presidente di Quelli con Pescia nel Cuore, Lando Silvestrini -abbiamo deciso di proseguire con altri appuntamenti almeno fino ad aprile, cioè fino a quando giungerà a Pescia la famosa ‘Madonna del baldacchino’ di Raffaello, che resterà tre mesi in mostra in Cattedrale; in base ai suoi orari di esposizione, modelleremo il nostro calendario".

