Trofeo Maestrelli. Il meglio del calcio sbarca a Montecatini nel nome del Maestro

Marcello Lippi, Francesco Farioli, Gianluca Rocchi, Matteo Marani. Questi sono solo alcuni degli ospiti illustri che nella serata di lunedì hanno animato la 39esima edizione del Trofeo Maestrelli. L’ormai consueto appuntamento in memoria di Tommaso Maestrelli, l’allenatore che sulla panchina della Lazio nel 1973/74 conquistò il primo storico scudetto dei biancocelesti, è andato in scena nella splendida cornice delle Panteraie di Montecatini, uno dei cuori pulsanti del comune termale. A dirigere la macchina organizzativa dell’evento, tra gli altri, anche Fabrizio Giovannini, volto noto del calcio lucchese ma anche termale per i suoi trascorsi come dirigente del Valdinievole Montecatini.

L’edizione 2024 è stata tra l’altro ulteriormente significativa in quanto proprio nell’anno corrente si celebrano cinquant’anni dall’impresa della Lazio targata Maestrelli, come ha ricordato il figlio Massimo, presente e premiato con una targa ricordo in memoria del padre. I premiati d’eccezione sono stati due tecnici che negli ultimi mesi hanno portato in alto la bandiera degli allenatori italiani in Italia e in Europa. A ricevere il riconoscimento sono stati Luciano Spalletti, collegato telefonicamente in quanto a Londra per un evento organizzato dalla Fifa, e Francesco Farioli, rispettivamente tecnico del Napoli campione d’Italia 2023 e del Nizza che sta facendo faville in Ligue 1. Tra gli ospiti di lusso anche Marcello Lippi, che nel 2006 ha fatto gioire l’Italia intera ai Mondiali in Germania e il designatore degli arbitri di Serie A ed ex fischietto Gianluca Rocchi. Ma il parterre dei presenti non finisce qui. La giuria del Maestrelli ha premiato anche Giovanni Sartori, direttore dell’area tecnica del Bologna, il trequartista dell’Empoli Tommaso Baldanzi, insignito del premio come miglior rivelazione, l’attaccante della Lucchese Giuseppe Guadagni, la giocatrice della Fiorentina Women Alice Tortelli e il neo arbitro internazionale Andrea Colombo.

All’appello non poteva mancare il meglio della stampa sportiva nazionale, con in testa Marino Bartoletti, oltre a Matteo Marani, presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico. Tra le istituzioni, in rappresentanza della Toscana ha presenziato il presidente della Regione Eugenio Giani, mentre Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme, ha fatto gli onori di casa: "Per me è un onore – ammette il primo cittadino – rappresentare la città in una serata come questa. Il Maestrelli ogni anno porta a Montecatini il meglio del calcio e dello sport italiano e dev’essere per tutti noi un grandissimo motivo di orgoglio".

Michele Flori