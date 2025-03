Traffico in tilt sulla provinciale. Tir nel fosso del viale del Melani. Viabilità ancora in difficoltà

Era scritto che prima o poi sarebbe successo. E così è stato nel punto più delicato della Valdinievole per i trasporti e il traffico. Centinaia di guidatori nel pomeriggio di mercoledì intorno alle 16.30 si sono ritrovati bloccati sul viale del Melani per un camion, che si dirigeva verso Monsummano, finito parzialmente nel fosso della stretta e trafficatissima strada che collega la Valdinievole est alla Camporcioni. Secondo quanto riportato dalle autorità, laddove è successo il disastro sarebbe l’unico punto privo di buche nell’asfalto. Tuttavia anche dalla documentazione fotografica si evince come il terreno su quel lato di strada sia cedevole e parzialmente ribassato. "Ieri sera sono passata personalmente dal punto in cui è successo l’incidente – ha detto il sindaco di Larciano Lisa Amidei come consigliera provinciale con delega alla viabilità – e ho potuto confermare quanto mi era già stato riportato dai tecnici della provincia che si sono subito precipitati sul posto non appena sono stati avvertiti di quanto accaduto. Vero è che può darsi sia ceduto in parte il bordo della strada, tuttavia voglio anche sottolineare che quanto accaduto, non può essere successo per le buche perché quello è l’unico punto di tutta la strada in cui buche non ce ne sono. Sul posto mercoledì pomeriggio si è recato subito l’ingegnere della Provincia con l’intento di chiudere la strada ma quando è tornato e ha riferito che il problema non era avvenuto per una cavità dell’asfalto, poi abbiamo deciso di mantenere aperta la strada".

Aprile intanto si avvicina e con esso i lavori promessi. "Lunedì scade la gara – ha chiuso Amidei – e a quel punto basteranno pochi giorni per far cominciare i lavori di sistemazione dell’asfalto".

Interpellata sul caso, anche il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti conferma che i lavori non saranno un semplice intervento di maquillage. Intanto la burocrazia pare vada avanti con il progetto da 12milioni di euro arrivati dal Fondo sviluppo e coesione. "Il progetto per la variante al Melani – prosegue Diolaiuti – è molto impegnativo ma siamo in linea con i tempi richiesti perché i procedimenti di esproprio sono partiti già da diversi mesi e si stanno concludendo mentre il progetto esecutivo è in dirittura d’arrivo".

Arianna Fisicaro