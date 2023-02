In attesa di sapere se e quando riaprirà il Punto nascite dell’ospedale tornano gli interventi di chirurgia ginecologica maggiore all’ospedale di Pescia. A darne notizia è il dottor Luigi Errichiello che coordina l’attività nel presidio ospedaliero nell’ambito della struttura operativa complessa diretta dal professor Pasquale Florio, che a sua volta afferisce al dipartimento materno-infantile di cui è direttore Alberto Mattei.

Fino a questo momento la struttura del S.S. Cosma e Damiano è stata impegnata nell’abbattere le liste d’attesa a livello aziendale per le prestazioni ambulatoriali, le isteroscopie, le ecografie pelviche e le visite specialistiche ambulatoriali anche di ambito oncologico. Negli ultimi nove mesi sono stati eseguiti 300 interventi in day surgery ad altrettante donne provenienti da tutti i territori dell’Azienda (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia).

"Ora siamo ripartiti anche con le sedute di chirurgia ordinaria per gli interventi maggiori, nello specifico -spiega Errichiello- è prevista una sala dedicata a settimana per gli interventi di chirurgia vaginale, laparotomia e laparoscopica. Tali attività vanno ad affiancare i già numerosi servizi offerti quali una seduta settimanale di Chirurgia in Day Hospital, quattro sedute settimanali di Isteroscopie ambulatoriali ed altri ambulatori quali quelli ecografico, oncologico e divisionale oltre che il servizio, dalla grossa valenza sociale, di IVG. E’ anche iniziato il nuovo servizio di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) a valenza interaziendale per le coppie che cercano un supporto per le problematiche di sterilità".

"L’obiettivo - ha aggiunto Florio - è quello di rispondere alle domande del territorio ed offrire un servizio il più completo possibile in materia di Chirurgia Ginecologica alle donne della Val di Nievole che ora possono contare su una struttura che tratta praticamente tutta la patologia femminile. Si confermano così gli impegni di miglioramento e sviluppo per la ginecologia pesciatina sulla base del piano di riorganizzazione che aveva previsto, dopo l’abbattimento delle liste d’attesa, l’implementazione delle attività e dei servizi".

"In pratica insieme al Piero Palagi di Firenze all’ospedale di Pescia è stato realizzato un secondo centro aziendale dove vengono concentrati i servizi dedicati alle donne", ha evidenziato la dottoressa Lucilla Di Renzo, come direttore della rete ospedaliera aziendale.