Torna il Festival Pucciniano. Uzzano celebra il grande Maestro. Novità alla regia: Katia Ricciarelli

Quello che unisce il Maestro Giacomo Puccini a Uzzano è un legame ormai indissolubile, da quest’anno riconosciuto ufficialmente anche dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del centenario della morte del Maestro. Sede naturale delle celebrazioni pucciniane, la Villa del Castellaccio, dove nell’estate del 1895, durante un soggiorno, il Maestro scrisse il secondo e terzo atto di Bohème, e che grazie alla disponibilità del proprietario e custode, Guido Anzilotti, permetterà di vivere appieno quel legame.

Il Concorso Lirico Internazionale Voci In-Canto è arrivato alla decima edizione, diretta dal Maestro uzzanese Antonio Bellandi, e la sua finale sarà ospitata dal giardino della magione lunedì 2 settembre, alle 21.

Il festival è stato presentato in sala consiliare con un incontro cui hanno preso parte il sindaco Dino Cordio, Bellandi, Anzilotti, il consigliere regionale Marco Niccolai, il Maestro Alberto Veronesi, da remoto, e il Maestro Ge Yi, del Conservatorio di Shanghai, che assieme a Bellandi sarà direttore artistico della Turandot, in scena venerdì 6 settembre in piazza Umberto I e il giorno dopo al Teatro Pacini, con la regia di Katia Ricciarelli. Partner della manifestazione, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Conservatorio di Shangai e Comune di Uzzano.

"Quest’anno il comitato presieduto dal Maestro Veronesi ci ha inseriti nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Puccini- afferma Bellandi –. Siamo contenti di avere questo logo sul nostro manifesto. Il concorso si svolgerà 1 e 2 settembre al Palazzo del Capitano, con la finale alla Villa, l’opera andrà in scena in due serate consecutive; la grande novità di quest’anno è che Ricciarelli non sarà solo presidentessa della Giuria, ma anche la regista, e il 6 sarà a Uzzano; proficua la collaborazione con il Conservatorio: il Maestro Ge Yi ha portato i suoi studenti, che saranno comprimari nell’opera, mentre i ruoli principali sono stati affidati ai vincitori del concorso del 2023 e a interpreti già molto affermati". Per la prima serata di Uzzano i biglietti sono in vendita alla tabaccheria Il gatto e la volpe, per la seconda alla cartolibreria Alma. Possono essere prenotati chiamando lo 0572476449.

Emanuele Cutsodontis